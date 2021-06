Stiri pe aceeasi tema

- O noua specie de om preistoric descoperita recent in Israel pune sub semnul intrebarii teza privilegiata potrivit careia omul de Neanderthal a aparut in Europa si apoi a migrat spre sud, au anuntat joi cercetatori israelieni, potrivit AFP. In timpul sapaturilor arheologice din apropierea orasului…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, i-a dat termen de doua saptamâni predecesorului sau în functie, Benjamin Netanyahu, pentru a evacua resedinta oficiala a sefului guvernului de pe strada Balfour din cartierul Rehavia din Ierusalim, relateaza sâmbata presa israeliana,…

- Ioana Mogoș, studenta la o universitate din Herzliya, districtul Tel Aviv, a povestit pentru Libertatea ce inseamna sa traiești intr-o țara in razboi, cu alerte de racheta de cateva ori pe zi. Caminul ei are buncare antiaeriene pe fiecare palier unde deja s-a adapostit de șase ori in ultimele doua zile,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni nu se concentreaza doar la Ierusalim și Tel Aviv. Descendenți ai palestinienilor care au ramas pe pamantul lor dupa crearea statului eveu, in 1948, arabii israelieni reprezinta aproximativ 20% din populația Israelului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian, ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene.Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza 110 rachete…