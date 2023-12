O nouă șosea în România. Ce localități va lega Valahia Express Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat joi varianta finala pentru traseul Drumului Expres București-Targoviște „Valahia Express”. Drumul expres va avea o lungime de 62 de kilometri și va lega Mogoșoaia de șoseaua de centura a orașului Targoviște. Ce localitați va lega „Valahia Express” Noua șosea din Romania, cu o lungime de 62 de kilometri, va lega localitațile Mogoșoaia, Corbeanca, Buftea, Crevedia, Niculești, Butimanu, Cojasca, Bilciurești, Cornațelu, Dobra, Baleni, Bucșani, Comișani, Vacarești, Ulmi și se va opri la șoseaua de centura a orașului Targoviște.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

