- Holy Molly este o artista extrem de senzuala, cu o voce a carei profunzime ramane intiparita in minte. Dupa ce primele sale patru single-uri au strans milioane de vizualizari pe YouTube și s-au auzit in țari precum Germania, Polonia, Rusia și Romania, Molly revine cu o noua piesa cu un mesaj puternic…

- Mahmood, artistul italian pe care il cunoastem de la ediția din 2019 a concursului Eurovision Song Contest, lanseaza videoclipul piesei "Inuyasha". Piesa reprezinta o noua directie imaginativa pentru artistul care, in scurt timp, a caștigat un loc printre cei mai importanti artiști pop urbani. Scrisa…

- Dupa ce a a lansat in 2020 primele doua single-uri in aceasta formula, duo-ul Las Olas prezinta publicului „In The End”. Single-ul este un remake cool al renumitului hit „In The End” al trupei Linkin Park și imbina sound-ul deep cu elemente EDM fresh ce te poarta printr-o calatorie in timp, plina de…

- Dupa povestea tumultoasa de iubire ce sta la baza piesei „Aprinzi”, Tostogan’S da pagina și continua povestea muzicala cu un nou single. Artistul incheie anul cu „Nu erai”, cea de-a șasea piesa de pe albumul „Cravata”. Cu muzica și versurile compuse de catre Tostogan’S alaturi de Alex Pelin, „Nu erai”…

- NAVI lanseaza primul cantec in limba romana, “Universuri paralele”, dupa “In noapte” (2011). Piesa este diferita de cele incluse pe albumul de debut, “Songbird”, remarcandu-se de data aceasta printr-un stil mainstream pop. “Universuri paralele” are la baza o poveste pe care fiecare a trait-o cu siguranta…

- Alex Cruceru, absolvent al UNATC,se lanseaza in muzica cu single-ul “Rock Star”. Piesa este compusa de Any1 (Andy Robert), producator care a mai colaborat cu artiști precum Snoop Dogg, Amna, Lora, Connect-R, Puya sau Mandinga. “”RockStar” este o melodie pop, cu influențe funk. Aceasta a aparut din dorința…

- Eric Blake are o invitatie la dans pentru voi. Tanarul artist lanseaza single-ul „Dance With Me”, piesa prin care isi face debutul in muzica. “Am inceput sa lucrez cu producatorul Alexandru Radu la sfarșitul lunii februarie a acestui an. Impreuna am scris piesa mea „Dance With Me” și alte melodii pop.…