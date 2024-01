Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, in deplasarea din Dobrogea. Gazdele de la CSM Constanta s-au impus cu 33-28 (17-15) dupa ce prima parte a jocului a fost mai echilibrata. La pauza a fost doar o diferenta de doua goluri intre cele doua formatii. Timisorenii au mers cap la cap cu…

- Cupa Romaniei la tenis de masa, intrecere rezervata categoriilor de varsta seniori si tineret, s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, iar printre medaliati s au numarat si reprezentantii litoralului, si la feminin, si la masculin. Elena Zaharia CSM Constanta a avut noi evolutii de clasa si…

- Fundașul central Radu Crișan, care activeaza la CS Comunal Șelimbar in Liga 2, a inscris unicul gol al confruntarii cu Dumbravița, care a avut loc azi, in etapa 11. Reușita a fost realizata in urma unui corner, in minutul 4. Cu aceasta victorie, echipa sibiana este pe locul 2 in Liga 2, la egalitate…

- In perioada 19-22 octombrie 2023 a avut loc Cupa Romaniei de Taekwon-do I.T.F, la Arad, competiție la care clubul sportiv Vulturii Dej a participat cu un lot format din 26 de sportivi, 1 antrenor și 1 arbitru. Aceștia au obținut un numar de 17 medalii din care: – 3 de aur : Sabo Catalin – […] Articolul…

- Dupa doua zile de intreceri disputate la Arena de Baschet din Capitala, FCC Baschet UAV Arad (in formula Ciotir, Mititelu, Nagy-Voica si Biszak) a castigat Cupa Romaniei indoor, dupa ce a depasit in finala pe Rapid Bucuresti (Manea, Stanici, Cazacu, Panait) cu 21-13. Locul al treilea a fost ocupat de…

- SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, pe parchetul puternicei Potaissa Turda. A fost 29-42 in deplasarea din runda a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Timisorenii au fost lipsiti in continuare de Cristian Fenici și Bogdan Baican, accidentați. Portarul Tomislav Stojkovic a tinut-o…

- Felix Dogariu de la CSU Politehnica Timișoara a caștigat, la sfarșitul saptamanii trecute, Cupa Romaniei la floreta, competiție destinata cadeților. La feminin, Miruna Husu de la CSU Poli a obținut medalia de bronz. Sportivii de la CSU Politehnica Timișoara au fost printre cei care s-au remarcat, in…