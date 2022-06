O nouă premieră cu distribuții excepționale la Opera din Iași Opera Nationala Romana din Iasi programeaza la finalul acestei saptamani o noua premiera. Sambata si duminica, de la ora 18:30, va avea loc „Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, distributiile celor doua reprezentatii fiind diferite. Evenimentele aduc la Iasi invitati de renume mondial, care au fost prezenti pe mari scene internationale: tenorul Stefan Pop, baritonii Serban Vasile si Bogdan Baciu, soprana Cellia Costea si mezzosoprana Andrada Rosu. Stefan Pop, care a cantat in acest an la Royal Opera House Londra, alaturi de celebra soprana Angela Gheorghiu, revine la teatrul liric iesean,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

