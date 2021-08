O noua piesa de dragoste de la Neptunica, Shockz si Rebecca Helena! Ai simțit vreodata ca persoana iubita este sprijinul de care ai nevoie, indiferent de situația in care te-ai afla? Și ca dragostea poate invinge orice obstacol in viața? Daca da, atunci noua piesa Neptunica, Shockz și Rebecca Helena iți va ajunge la suflet inca de la primul play. It’s something supernatural / It’s almost unreal – așa este descrisa dragostea in Marble, iar noi suntem mai mult decat de acord cu aceasta prezentare a unui sentiment care, de multe ori, chiar pare a fi supernatural. Iar magia insași este evidențiata de aceasta imagine superba: Even in the darkness there’s a light. Neptunica… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

