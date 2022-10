Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca "nu are rost" sa mentina nivelul actual de prezenta diplomatica a tarii in Occident, deoarece "Europa a decis sa se inchida si sa opreasca orice cooperare economica", relateaza agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de CNN.

Arabia Saudita a aparat din nou decizia 'pur economica' a tarilor exportatoare de petrol de reducere a productiei, declarandu-se 'stupefiata' de acuzatiile de coniventa politica cu Rusia, venite mai ales din partea puternicului partener american, transmite luni AFP, potrivit Agerpres.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca centrala nucleara Zaporijjia din Ucraina va functiona sub supravegherea autoritatilor de la Moscova, dupa ce presedintele Putin a anuntat oficial anexarea la Rusia a regiunii in care se afla instalatia. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost…

Duma de Stat, in cadrul sedintei de luni, a ratificat, in unanimitate, patru tratate internaționale privind intrarea in componenta Rusiei a republicilor populare Donețk (DNR) și Lugansk (LNR), precum și a regiunilor ucrainene Herson și Zaporojie. Documentele au fost semnate pe 30 septembrie la Moscova,…

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.

Uniunea Europeana ar trebui sa inceteze discutiile despre un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care nu va face decat sa agraveze criza energetica din Europa, a declarat, marți, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care se afla acum la New York la sesiunea Adunarii Generale a…

Țarile din Uniunea Europeana au impus sancțiuni dure Rusiei, dar acestea au efect de bumerang. Pe langa faptul ca Europa este in criza, mai asistam și la o pacaleala pe bani mulți.

Turiștii ruși, care erau protagoniști absoluți in Costa Smeralda, Liguria, Versilia și in orașele de arta, luand cu asalt insulele Capri, Ischia și cele mai exclusiviste destinații siciliene, sunt vazuti tot mai rar in Italia, din cauza conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse de UE, care…