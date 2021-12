Stiri pe aceeasi tema

- O noua moneda de doi euro va fi lansata in piața. Aceasta va fi pusa in circulație cu ocazia preluarii Franței a președinției Uniunii Europene. Totodata, noua moneda va marca 20 de ani de la punerea in circulație a monedei unice, pe care sunt gravate un stejar și un maslin. Anunțul a fost facut joi…

- ​„Relansare, putere, apartenența”: Emmanuel Macron a descris astfel luni seara cele trei axe ale președinției franceze a UE, potrivit AFP. Dupa ce a invocat „nevoia de a renaște ca raspuns la criza”, șeful statului a aparat pe larg „nevoia de a ne asuma aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o miercuri pe cancelara germana in exercitiu Angela Merkel, venita in Franta in cadrul ultimei sale vizite in aceasta tara in calitate de sefa a executivului german, relateaza dpa. Macron si multimi adunate pe strazi au intampinat-o pe Merkel in…

- Franta va face din "intarirea parteneriatului euroafrican" una dintre prioritatile presedintiei sale a Consiliului UE in primul semestru al lui 2022, alaturi de relansarea economiei si lupta impotriva terorismului, a dat asigurari marti seful diplomatiei franceze, relateaza AFP. "Intarirea…

- Eric Zemmour, noul favorit al extremei-drepte franceze, ar putea deveni surpriza alegerilor prezidențiale franceze in 2022 – conform unui nou sondaj, publicat vineri, el ar urma sa ajunga in turul 2 al alegerilor, in care il va infrunta pe președintele Emmanuel Macron, relateaza Reuters.

- Anne Hidalgo, primarul socialist al Parisului, a anuntat ca va candida la presedintia Frantei si a spus ca, în calitate de femeie din familie de imigranti si cu radacini în clasa muncitoare, va încerca sa repare diviziunile din societatea franceza si sa recâstige lucratorii cu…