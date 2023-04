Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, medicii din Republica Moldova au aplicat procedura moderna minim invaziva TEVAR – repararea endovasculara a anevrismului de aorta toracica. Cu ajutorul acestei metode a fost tratat de anevrism gigant de aorta un barbat in varsta de 53 de ani, au anunțat reprezentanții Ministerului…

- La doar cateva zile de la votarea pedepselor mai dure pentru depasirea vitezei si introducerea prevederii de suspendare a permisului de conducere pentru depasirile mari, un echipaj de politie Moldova a fost observat captand vitezomanii cu radarul printr-o metoda noua, nemaivazuta anterior. Politistul…

- Primele operații de implantare cohleara din Republica Moldova au fost practicate in martie, 2014, la Clinica Otorinolaringologie a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Incepind cu anul 2020, statul a lansat și a finanțat un program special de implantare cohleara. In acel an, incidenta prin…

- In Republica Moldova au fost reluate transplanturile de rinichi, dupa o pauza de peste doi ani, cauzata de pandemia de Covid-19. Primele trei intervenții au fost efectuate, de o echipa multidisciplinara, compusa din medici urologi, nefrologi, chirurgi, anesteziologi-reanimatologi, asistente din blocul…

- Cinci instituții medico-sanitare publice au fost dotate cu 15 ventilatoare pulmonare procurate de Organizația Mondiala a Sanatații, cu suportul financiar al Guvernului Japoniei. Potrivit Ministerului Sanatații, aparatele au fost repartizate Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutului…

- Pacienții internați in secția chirurgie colorectala a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” vor avea acces la o metoda noua de diagnosticare a cancerului de colon și rect. Acest lucru va fi posibil datorita colonoscopului de ultima generație, procurat de instituție. Potrivit Ministerului Sanatații,…

- O tehnica de evaluare a funcționalitații și a oxigenarii mușchiului inimii a fost utilizata pentru prima data in regiunea Moldova, la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Metoda, numita scintigrafie miocardica de perfuzie cu dispozitiv hibrid spect/ct, a fost ...