- Ilan Șor a parasit Israelul cu o cursa privata. Despre aceasta a declarat șeful Interpol Moldova, Viorel Tențiu. Totodata, politicianul a avut o intalnire ieri cu președintele Comitetului Dumei de Stat a Rusiei pentru afaceri CSI, Leonid Kalașnikov.

- Ilan Șor a confirmat ca este in Federația Rusa. Cu puțin timp in urma, acesta a publicat pe Facebook o poza in care apare alaturi de președintele Comitetului Dumei de Stat a Rusiei pentru afaceri CSI, Leonid Calașnicov, cu care a avut astazi o intrevedere. „Ne-am exprimat reciproc opiniile referitor…

- Rusia a cerut acordul Chișinaului pentru a organiza in R. Moldova secții de vot la prezidențialele ruse din martie pentru ca altfel nu va putea trimite buletine de vot și in regiunea transnistreana - este explicația analiștilor Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații podcastului „Dincolo de știri”, relateaza…

- Mai mulți oficiali si jurnalisti moldoveni au primit interdicție de a intra in Rusia, dupa ce MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, denuntand „manifestari agresive impotriva Rusiei”. Pe langa interdicție, Moscova a pus in vedere Chisinaului ca este „ingrijorata” si ar considera…

- Vloggerul roman care a venit recent in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa” , iar apoi a vizitat capitala Rusiei, Moscova, a decis sa petreaca Revelionul in Sankt Petersburg, alaturi de iubita sa. Cei doi au ramas, insa, extrem de dezamagiți de faptul ca polițiștii au reacționat…

- Vloggerul roman care a venit recent in Moldova, pentru a vedea „cea mai saraca țara din Europa” , a ajuns, de Craciunul pe stil nou, și in capitala Rusiei. Acesta a vizitat Targul de Craciun din Piața Roșie, unde a intalnit și un cetațean cu portretul lui Putin, agațat de gat, dar pentru ca nu cunoaște…

- Decizia Comitetului International Olimpic de a admite la Jocurile Olimpice de la Paris-2024 sportivii rusi si belarusi sub un drapel neutru este „gresita” si „incurajeaza” Moscova si Minskul sa isi continue atacul asupra Ucrainei, afirma autoritatile de la Kiev, informeaza AFP. „Membrii Comitetului…

- Alexandr Kalinin, lider al Partidului Regiunilor caruia Maia Sandu i-a retras cetațenia, recruteaza moldoveni pentru ca sa lupte de partea Rusiei in razboiul din Ucraina, aspect recunoscut de acesta intr-un interviu dat presei de la Moscova.