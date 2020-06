Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Botoșani, in colaborare cu cei din Arad, au efectuat percheziții in mai multe locuințe din Botoșani și in Penitenciarul Arad, in cadrul unui dosar de inșelaciune prin „metoda accidentul”.

- Infractorii profita de criza provocata de coronavirus si apeleaza la noi metode de a pacali victimele. Un barbat care a inselat mai multe persoane, dupa ce le-a cerut bani in schimbul promisiunii unui loc de munca la supermarket, a fost prins de politistii bucuresteni. Acesta profita de disperarea…

- Conflictul a debutat banal, in trafic, atunci cand șoferul unei mașini a refuzat sa faca loc unei alte mașini pe un drum ingust. Șoferii și pasagerii celor doua mașini au inceput apoi sa se certe. Conflictul s-a mutat apoi intr-o parcare din apropiere, ajungandu-se la focuri de arma și amenințari.…

- Polițiștii din Alba fac cercetari pentru identificarea unor persoane care ar fi escrocat, prin metoda accidentul, cetațeni romani aflați in strainatate. Invocand faptul ca rudele lor din țara au suferit accidente rutiere, i-au determinat sa le transfere bani. Polițiștii atrag atenția cu privire la acest…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, trei tineri acuzați de comiterea infracțiunii de furt calificat.”La data de 15 aprilie a.c., in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Politiei municipiul Cluj-Napoca, Secția 7 Poliție, in colaborare cu polițiștii Secției 2…

- Infractorii pretinzand ca sunt rude ale unor victime care au fost diagnosticate cu COVID-19, cer bani pentru achiziționarea de aparate de ventilație. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat o femeie din comuna Jucu banuita de comiterea mai multor inșelaciuni prin metoda Accidentul. In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție…