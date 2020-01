O nouă lege permite violatorilor să scape de închisoare în Turcia O lege care ar urma sa le permita barbatilor care fac sex cu o minora sa scape de inchisoare, daca se casatoresc cu victima, va fi introdusa spre dezbatere in parlamentul turc la sfarsitul lunii ianuarie. O lege similara a fost respinsa tot in Turcia, in anul 2016, dupa ce a starnit un val de critici, atat in interiorul tarii, cat si pe plan international. Mai multe organizatii non-guvernamentale, dar si Natiunile Unite, au atentionat ca legea ar duce la legitimizarea abuzulzi infantil, chiar al violului, si ar creea premisele unui abuz continuu asupra victimei. " Salut munca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

