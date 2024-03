E oficial, vanzarea bauturilor energizante este interzisa pentru minori! Legea a fost promulgata, iar amenzile se ridica la 30.000 de lei. Asdara, Iohannis a promulgat, luni, legea pentru pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului de bauturi energizante de catre populatie, prin care se interzice vanzarea de astfel de bauturi catre minori. Ce prevede actul normativ? […] The post O noua lege in Romania privind vanzarea bauturilor energizante. Cine n-o respecta: amenda pana la 30.000 lei! first appeared on Ziarul National .