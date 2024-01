Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii – Unitatea Militara (UM) 02444 Sibiu a atribuit, in data de 9 ianuarie 2024, societații Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 7.317.522 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), fara TVA, care prevede efectuarea de lucrari de proiectare și de execuție in cadrul…

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…

- Primaria Municipiului Reghin a demarat, in data de 28 decembrie 2023, o licitație evaluata la valoarea de 5.806.654 de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Modernizare strada Pandurilor, municipiul Reghin, județul Mureș", informeaza…

- Primaria Comunei Galești a demarat, in data de 29 noiembrie 2023, o licitație estimata la valoarea de 10.853.916 de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), fara TVA, pentru execuție lucrari aferente obiectivulu ide investiție "Asfaltare strazi in comuna Galești, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Primaria Comunei Saschiz a atribuit, in data de 10 noiembrie 2023, societații Geiger Transilvania SRL Cristești, un contract in valoare de 7.995.753 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor din cadrul obiectivului de investiție "Modernizare strazi in comuna Saschiz, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Conducerea Primariei Orașului Sovata a atribuit, in data de 1 noiembrie 2023, societații Azimut Com SRL Acațari, un contract in valoare de 2.044.765 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor in cadrul obiectivului de investiție "Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orașul Sovata,…

- FOTO: O noua investiție importanta pentru Botoșani: 4,26 milioane lei pentru Evidența Populației O noua investiție importanta pentru Botoșani realizata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) de catre Consiliul Județean Botoșani. 4,26 milioane de lei vor costa luctarile de consolidarea…

- Unul dintre cele mai mari grupuri de industrie auto din lume, Stellantis, investeste aproximativ 20 de miliarde de forinti (52,2 milioane de euro) in aiMotive Informatikai Kft., un start-up din Ungaria pe care l-a achizitionat anul trecut si care se ocupa de tehnologia de conducere autonoma; investitia…