INS: Topul scumpirilor din aprilie 2024

Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in aprilie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica INS .In aprilie 2024, pretul serviciilor postale a urcat cu 26,25 , comparativ cu aprilie 2023, cel… [citeste mai departe]