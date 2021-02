Stiri pe aceeasi tema

De altfel, Ministerul Agriculturii majoreaza cu 98% tarifele pentru servicii, inregistrari, teste si acreditari, potrivit agrointel.ro. Ministerul Agriculturii a majorat tarifele pentru serviciile prestate…

- Diana Șoșoaca a lansat acuzații grave dupa ce partidul AUR a decis sa o excluda din formațiune. Ea spune ca fostul sau coleg de partid, Sorin Lavric, ar fi amenințat-o cu bataia. ”Nu eu m-am luat, ci ei s-au luat. Ultima a fost cand Sorin Lavric a ținut cu USR și mi-a inchis microfonul, in Senat, pentru…

Peste 52.000 de candidați din categoria entry level (0-2 ani de experiența) au aplicat in luna ianuarie pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs.ro. Aproape 600.000 de aplicari au adunat angajatorii…

Minorul a fost transferat pentru monitorizare, starea sa nu s-a inrautațit. S-a considerat ca va fi monitorizat mai bine intr-un spital de specialitate, avand in vedere traumele pe care le-a suferit.

- Grupul parlamentar AUR a solicitat luni conducerii Camerei Deputaților invalidarea mandatului lui Francisc Toba, personaj asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989 și intrat in Parlament pe listele AUR, transmite G4Media . In locul acestuia, AUR o propune pe Raluca Maria Borta, solicitarea…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, declara ca partidul pe care il conduce a decis sa nu valideze mandatul de parlamentar al lui Francisc Toba. "Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram, avem campanii speciale in acest sens, campania 'Eroii nu mor niciodata'…

- Un numar de 15.000 de romani s-au inscris in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), in urma apelului lansat luni de liderii formatiunii, declara marti copresedintele AUR, George Simion. "15.000 de romani s-au inscris in numai 24 de ore in AUR, singura forta patriotica, crestina si conservatoare din…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a fost deja contactata pentru negocieri atat de PSD, cat și de PNL, declara copreședintele AUR Claudiu Tarziu. Claudiu Tarziu a spus la RFI ca formațiunea sa, care a reușit sa intre in Parlament cu un scor surprinzator pentru mulți, nu este fascista, așa cum a fost acuzata…