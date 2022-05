Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara, clubul care duce mai departe traditia echipei care a castigat de doua ori Cupa Romaniei, lanseaza in colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean Timis, o competitie destinata elevilor „de generala”. La debut intrecerea se va desfasura in cele trei zile de duminica ramase din luna mai…

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Mama unei eleve din Iași, care a participat la Olimpiada Artelor, etapa naționala, a reclamat pe Facebook condițiile mizere in care a locuit aceasta la internatul Liceului „Henri Coanda”. „Mergi cu trenul aproape 18 ore ca sa participi la marea olimpiada romaneasca. Ajungi obosit și infrigurat la cazare…

- Cei ce iubesc poezia și muzica sunt așteptați la un eveniment deosebit, care il va readuce in Timișoara pe Zoltan Octavian Butuc. Artistul s-a nascut in 1969, in Brasov, și este Cetațean de Onoare al Coloniei Literare Petrila. In 1995, a terminat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti.…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- Noul proiect muzical Semafor, pus la cale de Tiberius Maczek, Cosmin Lupan (Magic Sounds) și Sorin Bocerean, a lansat videoclipul piesei „Buba dintre urechi“, regia acestuia fiind realizata de Ovidiu Dodo Moldovan (ARTonic Productions) . „Piesa s-a nascut din necesitatea criticarii societații ce acorda…

- Cu ocazia zilei mondiale a reciclarii, TSD Timișoara a pregatit pentru cei mici un joc interactiv prin care i-a invațat cum sa recicleze, iar pentru cei mari un cod QR care, odata scanat, iți prezinta o sumedenie de informații utile despre cum poți sa reciclezi cat mai eficient chiar la tine acasa.…

- La Colegiul Tehnic „Henri Coanda” vor veni facturi mai mici la gaz și curent dupa de unitatea școlara va beneficia de lucrari care prevad imbunatațirea izolației termice și utilizarea de surse regenerabile de energie, prin reabilitarea fațadei și montarea de panouri solare, a transmis municipalitatea.…