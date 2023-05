Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește in perioada 2–4 iunie 2023 cea de-a 26-a ediție a manifestarii EZOTERIC FEST TIMIȘOARA, manifestare tradiționala organizata de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Vor participa peste 80…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la prima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, EXPO MOBILA TIMIȘOARA, organizata in perioada 6 – 9 aprilie 2023, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22.

- In acest an, ambasada Irlandei sarbatorește pentru prima data Ziua Naționala a Irlandei in alt oraș decat capitala, alegerea oprindu-se asupra Timișoarei. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- O noua expoziție de mobila – prima din acest an – va fi organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis intre 6 și 9 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Expoziția naționala dedicata industriei mobilei se adreseaza atat celor interesați sa cumpere piese de mobilier, cat și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, a organizat marți, 7 martie, un seminar de informare avand ca tema: Noutați legislative care reglementeaza controalele oficiale in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor Timiș organizeaza marți, 7 martie, de la ora 11:00, un seminar de informare in domeniul siguranței alimentelor, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri. Vor fi prezentate noutațile legislative…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…