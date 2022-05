Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la cea de-a doua ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, organizata la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Expo Mobilia Timișoara are loc in perioada 9-12 iunie și reunește atat producatori…

- In perioada 3 – 5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari dedicata sportului și vieții…

- In perioada 3-5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari dedicata sportului și vieții sanatoase.…

- In perioada 25 – 29 mai 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri cea de-a doua ediție de primavara a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara. Acestea sunt atat producatori cat și comercianți, care…

- La finalul lunii, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri cea de-a doua ediție de primavara a Salonului Industriei Ușoare. Eveniment la care vor participa peste 50 de companii din țara. In perioada 25-29 mai 2022, la CCIAT, producatorii cat și comercianții…

- Salonul de Carte Bookfest Timișoara revine cu cele mai noi carți la Centrul Regional de Afaceri (Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 22), intre 31 martie și 3 aprilie 2022. Vor fi prezenți 33 de expozanți, printre care cele mai importante edituri din Romania, iar in cele patru zile, vor avea loc in jur…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) gazduiește prima ediție din acest an a expoziției naționale dedicata industriei mobilei. Sunteți așteptați la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la finalul lunii martie, pentru a vedea și achiziționa diverse piese de mobilier și decorațiuni.

- In perioada 16 – 20 martie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri prima ediție de primavara a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care ofera spre vanzare…