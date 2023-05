Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat (FDGB) organizeaza a 16-a ediție a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, in perioada 2-4 iunie 2023, in Timișoara - in acest an sub motto-ul: „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii“.

- Pentru prima data in acest an, compania de dans contemporan Unfold Motion aduce in patru cartiere timișorene proiectul „Dans Nomad”, aflat la cea de-a IV-a ediție și parte a programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”, momente coregrafice cu acompaniament muzical. Reprezentațiile vor…

- Cea de-a V-a ediție a Bienalei Art Encounters, intitulata „My Rhino is Not a Myth. Art science fictions”, care are loc intr-un an special, cand Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, se va desfașura intre 19 mai și 16 iulie, titlul fiind sugestiv pentru cele trei componente ale evenimentului…

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- ADVERTORIAL. Devenita epicentru pe harta cultural-continentala, Timișoara și-a inceput oficial misiunea de Capitala Culturala a Europei, iar Cramele Recaș se alatura, ca partener principal al proiectului, acestui extraordinar efort comun de a face din capitala Banatului și din anul 2023 o experiența…

- Ethnic Love Mix vol. 12, un spectacol marca Remix ID care sarbatorește diversitatea Timișoarei și a Banatului, urmeaza sa fie jucat la Veszprem, oraș care, alaturi de Timișoara și de Elefsina deține anul acesta titlul de Capitala Europeana a Culturii.