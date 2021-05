Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Targului European al Castelelor va avea loc vineri si sambata la Castelul Corvinilor din Hunedoara, manifestarea, ajunsa la editia a sasea, reunind 20 de expozanti - cetati, palate, castele si muzee din Romania. Standurile dedicate participantilor vor fi amplasate in curtea…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, a declarat, luni, ca intr-un scenariu optimist o aripa a Castelului Huniade va fi deschisa pentru evenimente in 2023, anul in care Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. „Dupa cinci luni, s-a reușit obținerea…

- „Circa 7 milioane de hectare de arabil din Romania ar putea fi deținute de pana in 2030!” Daca se aproba in forma inițiala proiectul legislativ L 107/2021 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan, riscam sa ajungem…

- Prima ediție a unui astfel de Ultra Maraton din Romania in care participanții iși testeaza limitele contribuind in același timp și la strangerea de fonduri pentru Așezamantul de Copii "Sf. Ierarh Leontie" intrunește peste 30 de alergatori. Ei au pornit pe 22 aprilie de la Putna pentru a parcurge traseul…

- 18 cetațeni din Afganistan, cu varste cuprinse intre 3 și 35 de ani, au fost prinși in Mehedinți, dupa ce au intrat ilegal in Romania, cu o barca pe care au cumparat-o din Serbia, traversand Dunarea. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Girla Mare, judetul Mehedinti, au descoperit in padure,…

- In perioada 21 – 23 martie au fost organizate mai multe competiții de șah, la care au participat jucatori legitimați de la CSM Focșani 2007și CM de Șah Speranța Focșani, ei obținand rezultatele prezentate in continuare. Cupa Radical Grup In perioada 20 – 21 martie 2021, in municipiul Vaslui, s-a desfașurat…

- Tudor Manea este CEO eMAG, iar Iulian Stanciu este președinte executiv Focus pe dezvoltare internaționala cu 785 de milioane de lei, dezvoltarea tehnologiei in Romania cu 447 de milioane de lei, investiții de 740 de milioane de lei in alte companii .eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investiții…

- Cu ocazia zilei de 18 martie (Ziua Mondiala a Reciclarii), www.glami.ro dezvaluie noi statistici despre sustenabilitatea in moda online din Romania și ce articole de moda sustenabila prefera romanii. Cifre despre reciclare și moda europeana Conform website-ului oficial al Parlamentului European, cantitatea…