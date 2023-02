Stiri pe aceeasi tema

- Clientii Hidroelectrica isi vor primi facturile restante in cel mult doua luni. Intarzierile au fost generate de introducerea unui nou sistem informatic, iar, daca suma de plata va fi prea mare, oamenii vor putea sa achite factura si in rate. Cererea pentru plata esalonata a facturilor poate fi gasita…

- O renumita companie de stat care activeaza in domeniul producției de energie vrea sa angajeze cateva sute de persoane cu salarii de 2.000 de euro, adica aproape 10.000 de lei. Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica a aprobat solicitarea conducerii companiei de stat de a mari organigrama cu inca…

- Platformele de social media au dobandit o putere tot mai mare de a modifica opinii in randul populației in ultimii ani, iar TikTok vine puternic din urma, chiar daca aplicația este folosita aparent mai mult pentru divertisment. Romania are al doilea...

- Transportatorul national de energie electrica Transelectrica a fost obligat de Centrul de Arbitraj de la Viena sa-i plateasca lui Oleg Burlacu, fost membru al Consiliului de Supraveghere care a fost revocat din funcție in 2021, compensatii in valoare de de 792.132 lei, suma bruta la care se adauga…

- Ministrul Economiei Dumitru Alaiba spune ca o companie a incercat sa-și prelungeasca licența pentru a opera magazine duty-free. „Conform legilor țarii noastre, noi licențe nu se elibereaza”, precizeaza oficialul. Alaiba nu exclude ca urmeaza un proces de judecata cu reprezentanții companiei. Ministrul…

- Grupul italian Enel a anunțat ca planuiește sa iasa de pe piața din Romania pana la finalul anului 2023. Compania are peste 3 milioane de clienți in țara noastra. La o zi de la anunțul ca pleaca de pe piața romaneasca, reprezentanții companiei Enel transmit ca activitațile operaționale vor continua,…

- Deja vedem o incetinire semnificativa a economiei, iar in ceea ce privește Romania se schimba peisajul deja, a declarat Csaba Balint, membru al Consiliului de Administratie al BNR, precizand ca face declarațiile in nume personal.

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, luni, la Palatul Cotroceni, o delegatie OMV Petrom, condusa de catre Alfred Stern, director general executiv al OMV si presedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Potrivit agendei președintelui, primirea delegatiei OMV Petrom va avea loc la ora 13,30.…