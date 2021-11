Stiri pe aceeasi tema

- In stagiunea independenta Nocturnalii 2021, compania Arte-Factum a pregatit o nou premiera, „Erendira&buna-sa/replayed”, care va fi jucata in 18 noiembrie, de la ora 19,00, in sala Studio a teatrului maghiar. Spectacolul este rezultatul celui mai recent laborator de introspecție teatrala al regizorului…

- In plin context al tensiunilor dintre China și Taiwan, o delegație a Parlamentului European condusa de francezul Raphael Glucksmann, membru in grupul politic social-democrat din PE, s-a aflat joi la Taipei intr-o vizita de trei zile, prilej cu care a avut loc o intalnire cu președinta Tsai Ing-wen.…

- Teatrul Național din Timișoara pregatește o noua premiera, „Piesa pentru femei și barbați”, care va fi jucata marți, 2 noiembrie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național. Spectacolul este pus in scena și regizat de Sabin Popescu, dupa scenetele și proza dramatica a lui Daniil Harms, un precursor…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentința definitiva, in dosarul in care liderul interlop Lucian Boncu a fost trimis in judecata pentru ca a ucis o batrana in timp ce se afla la volan drogat. Femeia a murit la spital dupa ce a fost accidentata pe strada Muncitorilor din comuna Giroc, in timp…

- O premiera in ultimele șapte luni: președintele american s-a intreținut joi, prin telefon, vreme de o ora și jumatate cu omologul sau chinez, a confirmat Casa Alba. Joe Biden, spun surse din administrație, dar și comentatori politici de prestigiu, a incercat sa gaseasca o cale prin care «concurența»…

- „TALKING TOILETS”, un concept nou, in premiera la Teatrul „Alexandru Davila” Pitești La inceput de toamna, Teatrul ”Alexandru Davila” Pitești deschide stagiunea teatrala 2021-2022 cu cea dintai premiera a acestei stagiuni. Pe 5 septembrie, la ora 19.00, in sala mare, vom vedea un spectacol cu totul…

- Buzoienii sunt așteptați in week-end la Aluniș, la hramul bisericii și la o cantare cu „Iarba fiarelor. Locuitorii satului Aluniș se pregatesc pentru praznic, pentru ca duminica, 29 august, este hramul Bisericii Rupestre Aluniș, unul dintre cele mai vechi lacașe de cult, care poarta hramul „Taierea…

- Buzoienii sunt așteptați in week-end la Aluniș la hramul bisericii și la o cantare cu „Iarba fiarelor. Locuitorii satului Aluniș se pregatesc pentru praznic pentru ca duminica, 29 august, este hramul Bisericii Rupestre Aluniș. Fiind unul dintre cele mai vechi lacașe de cult, biserica din Aluniș poarta…