Stiri pe aceeasi tema

- Prima condamnare in dosarul celor 27 de cetateni straini, din Somalia, Irak, Sudan, Siria si Afganistan descoperiti de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in zona localitatii Sf. Gheorghe In cauza, politistii de frontiera, sub coordonarea unui procurordin cadrul Parchetului de pe langa…

- Curtea de Apel Timișoara a dat astazi decizia definitiva in dosarul in care interlopul Lucian Bocnu a fost acuzat ca a planuit asasinarea lui Dragoș Boța, editorul-șef al PRESSALERT.ro. Va reamintim ca, dupa ce Tribunalul Timiș l-a condamnat pe Boncu la un an de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii…

- Curtea de Apel Timișoara a admis contestația in anulare formulata de fostul secretar al Primariei. Timișoara, Ioan Cojocarii, și a dispus incetarea procesului penal și inlaturarea pedepselor aplicate lui Cojocari in dosarul Poli. Reamintim ca prin decizia penala nr. 1137/A/04.11.2019, Curtea de Apel…

- Cauza cu privire la omor, in care apare și fostul deputat PDM Constantin Țuțu, ramine sa se prafuiasca pe raft. In cei trei ani in care dosarul se afla la Curtea de Apel, nu a avut loc o singura ședința, relateaza jurnal.tv. {{557242}}"Acesta este un abuz din partea apararii", spun procurorii. Ședința…

- Curtea de Apel Timisoara a desfiintat sentinta penala a Tribunalului Timis prin care fostul secretar al Primariei Timisoara, Ioan Cojocari, a fost condamnat la trei de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei Poli Timisoara. El este singurul din lotul din Primaria Timisoara care a castigat…

- Dupa 6 ani de procese duse impotriva primarului Mihaița Negura, salariații din Primaria municipiului Campulung Moldovenesc au inceput sa iși recupereze diferențele la salarii, suprimate de edilul primariei, se arata intr-un comunicat al Sindicatului National ,,Forta Legii”. Minciuna din Legea salarizarii,…

- „Admite propunerea formulata de Comisia de liberare conditionata si in consecinta: Dispune liberarea conditionata a persoanei private de libertate SATRAN CARMEN, condamnat la pedeapsa de 19 ani si 8 luni inchisoare prin sentinta penala nr. 144/2014 a Tribunalului Arad, pe data ramanerii definitive a…

- „Admite propunerea formulata de Comisia de liberare conditionata si in consecinta: Dispune liberarea conditionata a persoanei private de libertate SATRAN CARMEN, condamnat la pedeapsa de 19 ani si 8 luni inchisoare prin sentinta penala nr. 144/2014 a Tribunalului Arad, pe data ramanerii definitive a…