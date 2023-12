Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile de asistenta medicala,…

- Incepand cu anul viitor, anumite categorii de pensionari din Romania vor beneficia de o creștere semnificativa a pensiilor. Aceasta masura are ca scop reducerea inechitaților și asigurarea unei traiectorii mai echitabile pentru acești beneficiari.

- Limitarea plaților cash de catre Guvern intinde nervii, exprimandu-se nemulțumiri din toate parțile, mai puțin din tabara guvernanților. Potrivit masurilor Guvernului, se pot face incasari și plați cash intre o persoana juridica și o persoana fizica in plafonul zilnic de 5.000 lei catre/de la o persoana.…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in septembrie 2023, de 10.368, cu 22 mai mulți fața de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 5.377, sunt beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de luni a Guvernului, ca intra la plata ajutoarele pentru o anumita categorie de pensionari. "Este clar pentru toata lumea ca nu se poate vorbi de recesiune in Romania".

- Pensii 2023: Cat este pensia medie in Romania și cați pensionari erau in luna august Pensii 2023: Cat este pensia medie și cați pensionari erau in Romania in luna august Un numar de 4.766.378 de pensionari era inregistrat la finele lunii august 2023 in Romania, cu 134 persoane mai putine comparativ…

- Vești spectaculoase pentru aceasta categorie de muncitori romani! Ei vor putea beneficia de pensie și in Romania. Plata pensiei se va face printr-un mod foarte bine stabilit. De reținut! Calcularea pensiei va depinde de anumite criterii. Anunțul vine de la un important oficial al statului. Pentru…