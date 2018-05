Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit ZooPark, o campanie complexa de spionaj cibernetic, indreptata timp de mai mulți ani impotriva dispozitivelor Android aflate in țari din Orientul Mijlociu. Folosind site-uri legitime ca sursa de infectare, campania pare sa fie o operațiune sprijinita la nivel…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.