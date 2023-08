O nouă băutura energizantă provoacă panică în lume Locuitorii din SUA iși doresc ca noile bauturi energizante sa fie testate la fel ca in cazul alcoolului si tigarilor si sa fie interzisa vanzarea lor minorilor, deoarece o singura portie poate contine la fel de multa cofeina cat sase Coca-Cola. Prime Energy, care a fost lansata anul acesta, are 200 mg de cofeina in cutia de 350 ml, depasind nivelurile permise de cofeina in Canada, Australia si Noua Zeelanda. Trebuie menționat ca nu exista reglementari naționale care sa interzica vanzarea bauturilor energizante cu conținut ridicat de cofeina in SUA și Marea Britanie. Fara cerințele legale de varsta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

