Stiri pe aceeasi tema

- Jumatatea de vest a țarii a intrat sub cod galben de vreme rea pana vineri seara, fiind așteptate ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice dar și caderi de grindina, a informat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Un prim cod galben a fost anunțat pentru 12 județe din nord-vestul țarii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in orele urmatoare in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, vestul Olteniei, precum si la munte.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in orele urmatoare in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, vestul Olteniei, precum si la munte.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica pentru 29 de județe din țara. Potrivit ANM, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, de luni la pranz pana in cursul serii, in 16 judete din Banat, Crisana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei si in Dobrogea. In Capitala,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. Miercuri intre orele 12:00 – 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul…

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…