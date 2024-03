Alertă de vreme severă începând din această după amiază Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa in toata tara. Potrivit specialistilor, vremea se strica in majoritatea zonelor, in urmatoarele ore. Vor fi ploi in Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și vestul Moldovei; la munte, se intorc ninsorile și se va depune strat de zapada. Informarea meteo de vreme severa este valabila in intervalul: 6 martie, ora 15 – 7 martie, ora 20. Ninsori la munte, ploi si lapovita in mai multe zone In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații, local moderate cantitativ, in Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și vestul Moldovei.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

