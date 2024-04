Stiri pe aceeasi tema

- O explozie cauzata de acumularea de gaze s-a produs, duminica, in camera centralei unei locuinte din localitatea argeseana Priboieni, un barbat suferind arsuri.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, a fost vorba despre o explozie urmata de incendiu,…

- Accident in aceasta dimineața la Cluj-Napoca. Un motociclist a intrat direct sub o duba, ulterior a fost transportat la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia. In accident au fost implicate o autoutilitara…

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul celor de la UTA, a mers la spital astazi, dupa ce a acuzat stari de amețeala in timpul antrenamentului. Starea lui este stabila in acest moment, conform presei din Arad. Citește și: Miliardarul brazilian Abilio Diniz, al doilea mare acționar al Carrefour, a murit…

- Accident GRAV, provocat de un șofer din Alba, pe DN1-E60: Un barbat de 37 de ani, transportat de urgența la spital Accident GRAV, provocat de un șofer din Alba, pe DN1-E60: Un barbat de 37 de ani, transportat de urgența la spital Un accident rutier grav a avut loc luni dupa-masa, pe DN1-E60. Un șofer…

- Cristina Spatar a fost la un pas sa rateze Revelionul Artiștilor, petrecere organizata de Claudia Ghițulescu in cinstea tuturor cantareților de muzica de petrecere. Vedeta a ajuns de urgența la spital in cursul zilei de sambata, confruntandu-se cu o infecție serioasa la ochi, din cauza unor lentile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier, un autoturism rasturnat, pe DN22C spre Partizanu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au…

- Patru persoane, cu varste cuprinse intre 16 și 45 de ani, au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe drumul județean 720b, in afara localitații Nisipuri, din județul Dambovița. Accidentul violent a avut loc in seara de Boboteaza, 6 ianuarie. La volanul mașinii implicate in accident…

- Opt persoane au fost ranite intr-un accident rutier teribil produs vineri pe A1, intre Sibiu și Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. In accident au fost implicate doua camionete și un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Sibiu,…