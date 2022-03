O mișcare tectonică pentru Transnistria? Rezoluția APCE, conform careia “in a. 1992 Rusia a efectuat un act de agresiune militara contra Moldovei și a ocupat o parte din teritoriul ei ”, a deschis un anumit spațiu pentru manevre privind Transnistria. In ambele parți – de la “ocuparea” reala a regiunii transnistrene de catre Rusia (oricum Europa a recunoscut faptul in sine) la “reintoarcerea malului sting in spațiul constituțional al Repu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

