O minune a ingineriei: ce dimensiune uriașă are cel mai lung pod din Europa Podul Vasco da Gama, o minune a ingineriei, a fost construit sa reziste vanturilor de 250km/h și cutremurelor de 4 ori mai puternice decat cel care a lovit Lisabona in 1755 (estimat la 8,7 pe scara Richter), fiind proiectat sa dureze 120 de ani. Acest colos care pare ca nu se mai termina este un pod pe cabluri care permite fluidizarea traficului intre nordul și sudul capitalei portugheze. El traverseaza estuarul raului Tagus, legand orașele Sacavem și Montijo. Cel mai lung pod din Europa Cel mai lung pod din Europa Vasco da Gama a fost inaugurat in aprilie, 1998 – și a fost numit in cinstea exploratorului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

