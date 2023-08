Stiri pe aceeasi tema

- Sperietura groaznica pentru turistii care s-au aflat, luni dimineata, in zona digului din Costinesti. O explozie puternica s-a produs in mare. Din fericire nu s-au inregistrat victime. ISU Constanta a anuntat ca la fata locului s-au deplasat echipaje de interventie. Exista suspiciuni ca explozia ar…

- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar mai exista o a doua mina, care inca plutește. „Cu privire la explozia semnalata in aceasta dimineața, in…

- Este alerta luni dimineața, dupa ce o mina marina ar fi explodat in zona digului in Costinești. Potrivit ISU Constanța, a avut loc o explozie in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Este posibil sa fi explodat o mina marina. Intervin pompierii stației Tuzla cu 1 ASAS, SMURD B2 și RHIB…

- In zona din Costinești unde a avut loc o explozie puternica dupa ce o mina marina ar fi explodat sunt polițiști și pompieri care incearca sa izoleze zona. Incidentul s-a produs la aproximativ 300 de metri de zona de plaja unde inca sunt turiști in apa, a povestit la Digi24 un martor care era pe terasa…

- Un incident ce s-a produs luni dimineața, 14 august, a pus in alerta autoritațile, mai ales ca e vorba despre o stațiune populata și despre o perioada – minivacanța de Sfanta Maria – in care mulți oameni se afla in vacanța pe litoral. Din primele informații s-ar fi produs o explozie, fiind posibil sa…

- Autoritatile din Constanta intervin, luni, dupa o explozie Explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. ISU Constanta anunta, luni, o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. ”Posibil mina marina”, a transmis sursa citata. Articolul Explozie in zona digului…

- Este alerta luni dimineața, dupa ce o mina marina ar fi explodat in zona digului in Costinești, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța, a avut loc o explozie in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Este posibil sa fi explodat o mina marina. Intervin pompierii stației…