O mașină electrică de 100.000 de euro, furată din Germania, descoperită la Galați. Cum a explicat șoferul situația Poliția de Frontiera anunța ca la PTF Galați a fost descoperit un SUV electric fabricat in 2020 care era declarat ca fiind furat din Germania. „In data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, Punctul de Trecere a Frontierei Galați rutier – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, cetateanul bulgar M.M., in varsta de 48 de ani, la volanul unui autoturism marca Audi E-Tron, inmatriculat in Germania, an de fabricatie 2020 Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autoturismului in cauza, politistii de frontiera au efectuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

