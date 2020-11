O masă caldă, pe card, celor mai nevoiaşi ieşeni Prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, 13.258 de carduri vor fi impartite la tot atatea persoane din judetul Iasi, respectiv celor care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari in varsta de 75 de ani (cel putin), persoanelor/ familiilor fara adapost, inclusiv cele evacuate, monoparentale cu copii etc. Tichetele ar urmeaza sa fie distribuite pe parcursul a doua zile, pana maine. Cardurile vor fi livra (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

