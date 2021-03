O mare furtună de nisip a venit peste China (VIDEO) Beijingul și alte orase din nordul Chinei au fost lovite de ceea ce a fost numit drept cea mai mare furtuna din nisip din ultimii zece ani. Acesta e un fenomen des intalnit in nordul Chinei, dar acum a lovit cu putere: cel puțin șase persoane au murit, iar peste 80 sunt date disparute.Un strat subtire de nisip a cuprins capitala Chinei, iar cerul a devenit portocaliu. A fost cea mai mare furtuna de nisip din ultimii zece ani, in condițiile in care fenomenul este unul obișnuit in lunile martie și aprilie, potrivit Mediafax. Sute de zboruri au fost anulate, iar indicele calitatii aerului a atins… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

