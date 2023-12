Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur pe piata criptomonedelor! Fondatorul Binance, cea mai mare platforma de tranzactionare, a demisionat din poziția de director, dupa ce a fost acuzat de spalare de bani de catre Departamentul de Justiție din Statele Unite. Compania nu ar fi raportat tranzacții ale unor grupari teroriste, precum…

- Departamentul de Justitie al SUA solicita peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de finalizare a unei investigatii care dureaza de ani de zile, a informat luni Bloomberg News, citand persoane familiare cu discutiile, transmite Reuters preluat de news.roNegocierile…

- Un juriu l-a gasit pe regele crypto, Sam Bankman-Fried, vinovat de toate cele șapte acuzații penale aduse impotriva lui. Fondatorul FTX risca o pedeapsa maxima de 115 ani de inchisoare. Bankman-Fried, fiul de 31 de ani a doi juriști din Stanford și absolvent al Institutului de Tehnologie din Massachusetts,…

- In 2021, Google a platit 26,3 miliarde de dolari altor companii pentru a deveni motorul de cautare implicit in browsere și telefoane mobile. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg cu referire la top-managerul companiei, Prabhakar Raghavan, care a vorbit in instanța in timpul procesului antitrust intre…

- Deficitul bugetar al SUA a crescut cu 23% in anul fiscal 2023, la 1.695 de miliarde de dolari, fiind cel mai mare cu exceptia pandemiei de Covid-19, deoarece veniturile au scazut si cheltuielile pentru securitatea sociala, Medicare si costurile record ale dobanzilor datoriei federale au fost mai mari,…

- Pfizer a obtinut venituri record in 2021 si 2022, depasind 100 de miliarde de dolari anul trecut, dupa ce a dezvoltat vaccinul Comirnaty impreuna cu partenerul german BioNTech SE si tratamentul antiviral Paxlovid singur. Anul trecut, veniturile aduse de aceste doua produse au depasit 56 de miliarde…

- Gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding Ltd a anuntat ca intentioneaza sa investeasca doua miliarde de dolari in Turcia, la finalul unei reuniuni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite Bloomberg.Presedintele Alibaba, Michael Evans, a facut acest anunt dupa o reuniune…

- Statele Unite ale Americii au scos de sub sechestru fonduri iraniene in valoare de șase miliarde de dolari in cadrul unei ințelegeri pentru eliberarea a cinci cetațeni americani, in prezent deținuți in Iran.