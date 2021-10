Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Liliana Tomescu a murit la varsta de 92 de ani, in Suedia, acolo unde era stabilita. Anunțul privind decesul actriței a fost facut de Institutul Cultural Roman (ICR) din Stockholm.Liliana Tomescu s-a stabilit in Suedia impreuna cu sotul ei, actorul Lucian Muscurel, in anul 1980. Un an mai tarziu…

- Artistul Ion Barladeanu, cunoscut pentru colajele pop art facute indeosebi din taieturi din reviste, a murit la varsta de 75 de ani, a anuntat pe Facebook curatorul Dan Popescu. „Nea Ion Barladeanu a decis ca in aceasta frumoasa zi de toamna sa se mute la dreapta viata. A fost un artist total. Vreau…

- Unul dintre cei mai discreți miliardari din Romania, cu o avere estimata la 3 miliarde de euro, Dan Petrescu a fost indicat de presa italiana printre victimele avionului care s-a prabușit , duminica, langa Milano. Nu exista o confirmare oficiala. In varsta de 68 de ani, Dan Petrescu este considerat…

- „Le cer guvernanților sa ia labele de pe copii noștri. scoala nu trebuie sa devina lagare neo naziste de exterminare a copiil or nostri. incetati cu aceste abuzuri. copii trebuie sa mearga intr-un mediu linistiti, cu o stare de spirit buna.Nu sub presiunea unor sancțiuni. Rușine Campeanu, rușine Citule...…

- Cel mai cunoscut designer roman, despre Catalin Botezatu se poate spune ca este singurul din branșa sa care a facut o avere bunicica de pe urma muncii și imaginii sale. A avut restaurante, a fost acționar la cel mai popular club al anilor 2000 din București, iar creațiile sale au ajuns și pe piața internaționala, …

- Premiul "Stefan Iordache", Marele Premiu al Galei Tanarului Actor - HOP, a fost castigat sambata seara, in Gala de inchidere, de actrita Oana-Elena Antonovici, in varsta de 35 de ani, din Bucuresti, absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara, promotia 2019. Oana-Elena Antonovici a fost…

- Neidentificat, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Apetri, a intrat in cinematografele din Romania din 6 august, distribuit de Transilvania Film, și a avut in prima parte a lunii august mai multe proiecții in prezența echipei și a altor invitați speciali, urmate de dezbateri cu publicul,…