Stiri pe aceeasi tema

- Școala 9 a analizat mai multe studii internaționale despre cum poate folosirea unei table inteligente sa creasca nivelul unei clase. Pana in 2026, fiecare sala de clasa din Romania ar trebui sa fie echipata cu o tabla inteligenta cu ecran tactil, din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Doi tineri din Arad s-au gandit sa obțina niște „marunțiș de buzunar”, dar nu s-au dus la munca, ci au ales altceva. Doi tineri din Arad au ridicat o masina parcata pe o strada si au dus-o pe o platforma speciala la un centrul de colectare a fierului vechi pentru a incasa bani, ei sustinand... View…

- Elon Musk a depus o oferta de preluare a Twitter, la un preț de 54,20 dolari pe acțiune, respectiv o suma totala de peste 40 de miliarde de dolari, pe care miliardarul spune ca vrea sa o plateasca in numerar, potrivit Le Figaro. Pentru acționarii Twitter, aceasta oferta ar reprezenta o prima de 54%…

- Incepand din aprilie, Snoop Dogg va veni pe Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone și Call of Duty: Mobile, dar Snoop Dogg va fi disponibil mai intai ca un Lucky Draw in Call of Duty: Mobile. Rapperul nu va fi lansat pentru Vanguard și Warzone pana pe 19 aprilie. Aceasta nu este prima... View…

- Trupa ucraineana Antytila i-a trimis un mesaj lui Ed Sheeran din prima linie, cerandu-i sa cante la spectacolul din Birmingham saptamana viitoare. Ei vor sa cante de la distanța de la Kiev la „Concert For Ukraine” de saptamana viitoare de la Birmingham. Anunțata saptamana trecuta, show-ul va dua doua…

- Comunicat. In ziua de 8 martie, politiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara impreuna cu cei ai Compatimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat o activitate educative-preventiva...

- Mihnea Costoiu a intrat in direct la #BREAKFAST in aceasta dimineața și a adus noi informații despre situația studenților refugiați. Rectorul UPB face toate demersurile necesare pentru a-i ajuta cat mai mult cu putința pe studenții refugiați. Printre altele, el a anunțat ca Univeristatea Politehinca…

- Simona Lupașcu, o mama din Braila, cere ajutorul tuturor medicilor din țara pentru a primi un diagnostic și implicit un tratament pentru fiul ei care s-a imbolnavit cand avea 13 ani. Spune ca este ultimul strigat de ajutor inainte de a pleca din țara. Vlad avea 13 ani cand a inceput sa se simta rau.…