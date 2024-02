Stiri pe aceeasi tema

- Conform autorilor unui studiu, aproape jumatate din limbile vorbite pe Terra sunt amenintate cu disparitia, iar 1.500 dintre ele ar putea sa dispara pana la sfarsitul acestui secol. „Fara o interventie, numarul limbilor care dispar ar putea sa se tripleze in urmatorii 40 de ani, intr-un ritm de cel…

- Un concurs de frumusețe pentru pisici, organizat in statul american Arizona, s-a transformat intr-un incident neobișnuit care a starnit amuzamentul și surprinderea participanților. Conflictul nu a izbucnit intre feline, ci intre o concurenta și președinta juriului. Femeia s-a declarat „invinsa” in fața…

- Primarul Botoșaniului a fost plasat sub control judiciar, in urma unor percheziții, dupa ce a fost denunțat de soțul unei femei pe care edilul a ajutat-o cu subiectele unui concurs de angajare. Aceasta ii devenise și amanta. Sotul femeii a intrat in posesia variantelor de subiect pe care le primise…

- O femeie in varsta din China a decis sa-și lase averea de 2,8 milioane de dolari cainilor și pisicilor sale, in locul sa le-o dea copiilor sai, deoarece aceștia nu au vizitat-o niciodata cand era bolnava. Femeia este din Shanghai și are numele de familie Liu. Ea și-a schimbat testamentul deoarece copiii…

- Serviciul de ambulanta din Tara Galilor a facut publica o serie de apeluri uluitoare pe care le-a primit in ultimul an. Operatorul de urgenta a intrebat barbatul ce s-a intamplat, iar acesta i-a raspuns: „Ieri seara, am mancat kebab si s-ar putea sa fi mancat putin mai mult decat sunt obisnuit, iar…

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Zeci de brazi de Craciun colectati dupa perioada sarbatorilor de iarna sunt reciclati in apele inghetate din Stockholm in beneficiul speciilor acvatice salbatice care traiesc in arhipelagul suedez. Incepand cu 2016, in fiecare an, asociatia a colectat brazi de la persoane fizice dupa perioada Craciunului.…