Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fanii au așteptat cu sufletul la gura sa afle cum il cheama pe baiețelul lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu a dezvaluit ce nume au ales. Fiul cuplului, care a venit pe lume in urma cu aproximativ doua saptamani, are doua prenume. I-au spus „Carcel” sau „Maini de batranel”, insa Dani Oțil și…

- Descoperire macabra pe o plaja din Constanța: trupul unei persoane, aflat in stare avansata de descompunere, a fost adus de valuri la țarm vineri, 10 septembrie, informeaza ctnews.ro. Cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța au intervenit, vineri dimineața, in zona plajei Neversea…

- Bebelusul afgan nascut la bordul unui avion american de evacuare, saptamana trecuta, a primit numele "Reach" in cinstea indicativului de apel al aeronavei in care a venit pe lume. Generalul fortelor aeriene Tod Wolters, care supravegheaza Comandamentul European al SUA, a spus ca a vorbit cu parintii…

- Totul s-a intamplat duminica, 22 august, in municipiul Ramnicu Sarat, atunci cand cei doi concubini se pregateau sa mearga la un botez, in familie. Din casa lor tocmai ce plecasera rudele pentru a se duce la biserica. Cei doi s-au luat la cearta iar la un moment dat spiritele s-au incins atat de tare…

- Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, la data de 16/17 august 2021, in locuința comuna din localitatea Pecineaga, județul Constanța, pe fondul unor neințelegeri, inculpatul și-ar fi injunghiat victima, cel mai probabil cu un cuțit. Surse din ancheta…

- O femeie in varsta de 61 de ani a fost gasita fara suflare in locuința sa din cartierul piteștean Prundu de paramedici SMURD. Dupa cateva zile in care batrana nu a mai raspuns la telefon sau la ușa, rudele acesteia, ingrijorate, au alertat autoritațile, iar la domiciliul acesteia s-au deplasat pompierii…

- Femeia in varsta de 29 ani din judetul Constanta, care si-a abandonat copilul de 5 ani pe strada, intr-o zona aglomerata din municipiul Galati, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Adela Popescu a devenit din nou mamica. Sotii Valcan au inca un baietel. Atat ea cat si fericitul tatic au postat cate o poza cu acest eveniment special si au transmis cate un mesaj fanilor lor.