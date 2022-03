Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar patru, printre care doi copii, au ajuns la spital, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza pe DN 6, in județul Caraș-Severin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, la ieșirea din localitatea carașeana Topleț spre Orșova, puțin dupa ora 15:00. Au fost implicate doua autoturisme in care se aflau in total cinci persoane, intre care doi minori. La sosirea echipelor de intervenție la fața locului, una dintre persoanele…

- Finlanda a fost desemnata ”cea mai fericita tara din lume” pentru al cincilea an consecutiv, intr-un clasament in care Libanul si Afganistanul ocupa ultimele locuri, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Cu un scor de 7,82 din 10, tara nordica cu 5,5 milioane de locuitori se afla inaintea Danemarcei,…

- Fiindca relația mergea de minune, un barbat a decis sa se casatoreasca și sa faca și copii cu femeia de care s-a indragostit. In scurt timp, acesta a facut o descoperire complet neașteptata.

- Un medic ginecolog din Țarile de Jos a conceput 21 de copii și, potențial, alți zeci, folosindu-și propriul sperma, dupa ce viitorii parinți au apelat la el pentru un tratament de fertilitate.

- Duminica 30 ianuarie, copii și parinți, deopotriva, sunt invitați la un spectacol extraordinar marca Opera Comica pentru Copii: „Erus și Valea Iubirii”. Acesta va fi proiectat pe marele ecran al Inspire Cinema din Alba Mall incepand cu ora 12:00. Așa cum ne-a obișnuit deja, Opera Comica pentru Copii…

- Update: Focul a fost lichidat. Update: Focul arde pe o suprafata de 200mp. O persoana necesita ingrijiri medicale dupa ce a suferit un atac de panica. Un incendiu a cuprins, sambata dupa-amiaza, o casa din comuna prahoveana Maneciu. Focul se manifesta la o casa cu parter și etaj…

- O femeie in varsta de 61 de ani și noul ei soț, in varsta de 24 de ani, planuiesc sa devina parinți cu ajutorul unei mame surogat, in ciuda diferenței de 37 de ani dintre ei. Quran McCain și soția sa, mama a șapte copii, Cheryl McGregor, din Georgia, s-au intalnit pentru prima data in 2012 intr-un fast…