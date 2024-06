Autoritățile locale, obligate să identifice terenurile infestate cu ambrozie, anunță Guvernul Autoritațile locale vor avea obligația de a identifica terenurile infestate cu ambrozie și de a soma proprietarii sau deținatorii acestora pentru a lua masurile necesare in vederea evitarii instalarii sau raspandirii acestei buruieni, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. „Semnalez o Hotarare ce include masuri pentru combaterea ambroziei, buruiana ce provoaca forme […] The post Autoritațile locale, obligate sa identifice terenurile infestate cu ambrozie, anunța Guvernul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

