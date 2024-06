Ajutor de 300.000 de euro pentru companii nou listate pe AeRo, la BVB

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritara 4 – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei. Obiectiv Tematic – Promovarea repararii…

- Recent, Compania de Apa Someș S.A. ȋn calitate de Beneficiar a semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județele Cluj și Salaj, in perioada 2014-2020, etapa a II-a”, cod SMIS 319082, ȋncheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului pentru imbunatațirea eficienței energetice a gospodariilor, deblocand 300 de milioane de euro, sub forma de vouchere, ce pot fi accesate de populație. Ministrul MIPE, Adrian Caciu a facut anuțul,…

- Zeci de cetați, castele, palate și conace din Romania au fost reabilitate cu ajutorul fondurilor europene, de la intrarea țarii in UE. Suma investita in ultimii ani depașește un miliard de lei (1.076.337.187 de lei), doar prin Programul Operațional Regional (POR). Bani pentru acest tip de cladiri au…

- Guvernul a convocat marți, 9 aprilie, o ședința speciala in regim online in care a adoptat OUG care prevede, printre altele, ca bolnavii de cancer si ingrijitorii lor, persoanele cu boli grave - HIV/SIDA, TBC sau cardiovasculare -, pacientii cu arsuri grave si urgentele medico-chirurgicale in care viata…

- Reducerea numarului de secretari de stat a fost și este doar o vrajeala ieftina pentru ca, in realitate, toate ministerele sunt blindate cu demnitari impuși politic, iar, mai nou, a și crescut numarul acestora cum este cazul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. La sfarșitul acestei saptamani,…

- Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului” din cadrul Programului Tranziție Justa, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijina creșterea durabila și crearea de locuri de munca”, a fost prelungita pana in data de 20 aprilie…

- COMBUSTLEMN SRL, cod de identificare fiscala 37821498, inregistrata la RegistrulComerțului sub nr. J16/1743/2017, cu sediul in str. Bechetului, nr. 173, sat Malu Mare,Malu Mare, jud. Dolj, cod postal 207365, Romania, deruleaza incepand cu data de27.02.2023, proiectul nr. cod 159337, intitulat: “Achizitie…