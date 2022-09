Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 23 septembrie 2022, la San Francisco, declaratii de presa la finalul intalnirii cu antreprenori romani din Silicon Valley.Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa:Buna ziua sau buna seara, depinde de unde ne urmariti Suntem…

- Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei vizite in San Francisco (SUA), ca ridicarea vizelor pentru Statele Unite trebuie sa fie un efort colectiv, iar in acest moment nu indeplinim criteriile tehnice.

- Familia Iohannis s-a pozat cu familia Biden. Presedintele Klaus Iohannis a participat impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la receptia oferita, la New York, sefilor de stat prezenti la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, o fotografie care surprinde acest moment fiind publicata pe contul…

- "Romanii stabiliți in SUA pot sprijini includerea Romaniei in Visa Waiver" Andrei Muraru. Foto: facebook.com Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a afirmat ca românii stabiliți pe continentul nord-american au sprijinit integrarea României NATO, prin…

- „Haideti sa lamurim problema cu asa-zisele disensiuni. Sunt doua partide mari, care formeaza o coalitie. Amandoua incearca sa se profileze, este un lucru absolut natural in politica. Atunci, se intampla ca un politician dintr-o parte sau din cealalta sa se profileze pe o tema sau alta, inainte sa sa…

- Otilia Bilionera și-a gasit fericirea in brațele unui barbat din Turcia. Cantareața a trecut, in urma cu ceva timp, peste o desparțire. Artista susține ca fostul ei iubit a parasit-o atunci cand avea probleme de sanatate. Ce a marturisit.

- Vladimir Putin a facut o greșeala uriașa cand a decis sa inchida robinetul de gaze pentru țariel din Europa de vest, iar asta il va costa funcția, avertizeaza un profesor american de afaceri internaționale.Daca obiectivele inițiale ale președintelui rus, din momentul inceperii invaziei din Ucraina,…

- Consuela di Monaco este intr-un plin scandal cu una dintre cele care in trecut se numea chiar prietena ei, asta dupa ce a fost acuzata ca minte și ca are o relație cu un barbat potent din punct de vedere financiar. Ei bine, iata cum a reacționat bruneta, dar și cum se apara in exclusivitate la Antena…