Stiri pe aceeasi tema

- SENTINTA…In 2021, preotul Catalin Corogeanu a fost prins beat la volan, in masina cu fiul lui, dupa ce acesta a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. La finalul dosarului, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis condamnarea preotului la 1 ani 10 luni de inchisoare cu suspendarea executarii…

- ASTEPTARE…Pentru fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, necazurile s-au tinut lant dupa ce a ajuns pe mana justitiei, acuzat in doua dosare penale de fapte de coruptie. Incurajat de faptul ca, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de fiul lui, a scapat de acuzatii, Pecheanu…

- SURPRIZA… Rapid Brodoc a intrat in posesia unui punct important dupa duelul cu CSM Bacau, una dintre echipele care va evolua in play-off-ul Ligii 3. “Alb-vișinii” au terminat la egalitate la Bacau, scor 0-0, la capatul unei partide bune facute de echipa lui Romica Dorin. Brodocul a “pescuit” un punct…

- CAZ…Cariera politica a fostului edil al comunei Dranceni s-a terminat brusc dupa ce Gelu Pecheanu a ajuns pe mana procurorilor anticoruptie. Si nu intr-un dosar, ci in doua. Daca in dosarul in care Pecheanu a fost judecat, alaturi de fiul lui, magistratii au decis prescrierea faptelor, in celalalt dosar,…

- ACUZATII … Lucrurile par sa se complice si mai mult pentru fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, si nora lui. Condamnati deja in prima instanta, cei doi au avut parte de o supriza neplacuta din partea Curtii de Apel Iasi. Magistratii au decis schimbarea incadrarii juridice a faptelor de fals…

- DEBUT… Caravana Ligii 3 se repune in mișcare, la finalul acestei saptamani, dupa mai bine de trei luni de pauza, cu meciurile etapei a 16-a. Rapid Brodoc spera sa obțina un rezultat pozitiv in meciul de sambata cu Șomuz Falticeni, pentru a-și menține șansele de salvare de la retrogradare. Pentru Brodoc,…

- EDIL PENAL… Condamnat deja, in prima instanța, alaturi de nora sa, la inchisoare cu executare și trimis in judecata dupa ce și-a batut un consatean, fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, risca sa petreaca ani buni in spatele gratiilor. Decizia finala aparține judecatorilor Curții de Apel Iași…

- RISC… Daca la Judecatoria Huși s-a pus batista pe țambal in cel mai voluminos dosar de fraudare a banului public, cu 40 de persoane implicate, inculpații mai au de sarit un hop. Dosarul megaescrocheriei a ajuns acum pe masa judecatorilor Curții de Apel Iași, cei care vor avea ultimul cuvant de spus.…