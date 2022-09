Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de lucru a fost avizat de conducerea firmei, iar deschiderea sa a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Delhaize "The Lionldquo; Nederland B.V., cu sediul in Olanda, in calitate de asociat unic SC Mega Image SRL, s a intrunit la data de 25.07.2022 la sediul societatii, pentru a aviza…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan exclude ideea ca PNL sa sustina un candidat din partea PSD pentru functia de presedinte al Romaniei, desi este de parere ca actuala coalitie de guvernare poate functiona in urmatorii sase ani. Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan respinge cu fermitate ipoteza…

- Ai vazut o femeie cu parul negru sau o fața cu un maxilar mare? Iluziile optice au fost create pentru a pacali creierele noastre, pentru a dezvalui modul in care gandim și a ne spune mai multe despre noi. Ceea ce observi mai intai in imaginea de mai sus spune o mulțime despre personalitatea ta. Așadar,…

- Rusia are ”rezerve substanțiale” și potențialul de a deschide un ”al doilea front de razboi” in Ucraina daca alege sa faca acest lucru, a atras atenția generalul Eberhard Zorn, șeful armatei germane, intr-un interviu pentru Reuters , publicat miercuri. ”Mare parte a fortelor terestre rusesti ar putea…

- Telescopul spațial James Webb a captat prima dovada clara a prezenței dioxidului de carbon in atmosfera unei planete din afara sistemului nostru solar, anunța NASA. Observarea unei planete gigantice gazoase care orbiteaza in jurul unei stele la 700 de ani-lumina de noi ofera informații importante despre…

- Voucherele sociale vor putea fi folosite și in magazinele LIDL. Retailerul deține 3 magazine in Alba Iulia LIDL a transmis ca plata cu tichetele sociale din programul „Sprijin pentru Romania” se poate face incepand din aceasta luna, si in magazinele sale din tara, insa numai cu cardurile emise de Sodexo…

- Ministrul francez pentru Tranziție Energetica, Agnes Pannier-Runacher, a anunțat duminica ca magazinele dotate cu aer condiționat vor fi obligate sa țina ușile inchise și sa reduca publicitatea luminoasa, pentru a economisi energie, potrivit BFM TV . „In zilele urmatoare, voi adopta doua decrete: primul…

- Șeful Direcției Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, s-a plans in cadrul ședinței de astazi, 19 iulie, a Consiliului Municipal pe salariul sau „mic”, care potrivit lui, este de 14 mii lei lunar, potrivit Agora . Gilca și-a comparat salariul sau cu cea a unui director de spital…