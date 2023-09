IPJ Buzau: Buletin informativ 18 septembrie

Turbulenti retinuti de politisti in urma producerii unui accident rutier soldat cu pagube materiale de catre un sofer care a consumat bauturi alcoolice In noaptea de 17 18 septembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la… [citeste mai departe]