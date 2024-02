Fosta judecatoare buzoianca Elena Rovența, trimisa la pușcarie dupa ce a luat șpagi pentru a favoriza firmele afaceristului Dan Adamescu in dosarele aflate pe rolul Tribunalului București, a depus la Curtea de Apel București o cerere de reabilitare. Deși Elena Rovența a fost condamnata la 4 ani și 6 luni de inchisoare, in realitate ea … Articolul O judecatoare corupta din Buzau vrea sa fie reabilitata apare prima data in Opinia Buzau .