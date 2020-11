Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, vineri seara, ca organizatia Pro Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, s-a alaturat PSD. „Nu vin pentru functii, vin pentru proiecte”, a afirmat Vasilescu.

- Pe edilul reales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ziua de azi 13 noiembrie 2020, a fost, din nou, una cu ghinion, fapt pentru care mai are de așteptat pana sa ii fie validat mandatul. Inca o zi cu ghinion pentru Olguța Vasilescu Astazi, printr-o ședința de indata a Consiliului Local Craiova, Lia Olguța…

- Controversatul deputat PSD de Olt, Dan Ciocan, vrea un nou mandat de parlamentar, pe listele PNL, ca urmare a unei ințelegeri cu fostul ministru al Culturii, deputatul liberal Gigel Știrbu. La sfarșitul lunii august, controversatul deputat PSD Dan Ciocan, partenerul de incredere și de afaceri al baronului…